Trzaskowski przekazał najnowsze informacje o awarii w "Czajce"

– Wszystko wskazuje na to, że do awarii doszło na starym odcinku, nie na tym, który był remontowany. Przypominam, że zostało wyremontowane 100 metrów tego przesyłu, cały liczy dziesięć razy więcej. Gdybyśmy chcieli go wymienić, to by trwało rok – ocenił Trzaskowski.

Prezydent stolicy poinformował, że ostatni przegląd jednej z nitek przesyłowych zakończył się w maju, natomiast drugi – wczoraj. – Oba te przeglądy nie wskazały żadnych uszkodzeń – dodał.

Trzaskowski przekazał, że ścieki są obecnie zrzucane do Wisły. – One są ozonowane, ponieważ uczeni tym, co się stało rok temu, mamy całą machinę do ozonowania ścieków i ona została włączona natychmiast – oświadczył. Zapewnił, że woda w Warszawie jest bezpieczna do picia.

Dalej tłumaczył, że trwają prace nad koncepcją alternatywnego przesyłu. – Wewnętrzny sztab kryzysowy się zakończył, w tej chwili ruszam na sztab, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele rządu – dodał.

– Wszystko wskazuje na to, że znowu trzeba będzie myśleć o rozwiązaniach alternatywnych. Jest możliwość albo poprowadzenia tymczasowego przesyłu po dnie Wisły, albo znowu, tak jak rok temu – po moście pontonowym. Będziemy o tym rozmawiali z przedstawicielami rządu. W ciągu dwóch dni będziemy wiedzieli, która z tych możliwości będzie szybsza i bardziej trwała – stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zapowiedział, że o kolejnych ustaleniach będzie informował w niedzielę. Dopiero w tej chwili się orientujemy, co tak naprawdę się stało. Trzeba wypompować całą wodę. (…) Na wszystkie pytania odpowiem jutro – oświadczył.

