"Nie idziemy tą drogą". Błaszczak zapytany o unieważnienie wyborów prezydenckich

Afera wokół pieniędzy PiS nie ustaje. Mariusz Błaszczak został zapytany w Polsat News, czy to naruszenie prawa może skutkować – w wypadku przegranej Karola Nawrockiego – złożeniem wniosku o unieważnienie wyborów.

– Teoretycznie może być to podstawą do wniosku o unieważnienie wyborów, ale my nie idziemy tą drogą, my idziemy drogą taką, że zachęcamy do tego, żeby głosować na Karola Nawrockiego i też prosimy o wpłaty na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, bo w ten sposób możemy rzeczywiście wyrównać szanse – stwierdził były szef MON.

Błaszczak podkreślił jednak, że bez tych pieniędzy "wybory nie będą równe".

Doniesienia o apartamencie Nawrockiego. Błaszczak: Dowód na udaną kampanię

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej (w latach 2017-2021) przez ponad pół roku korzystał bezpłatnie z apartamentu deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym, choć mieszka zaledwie 5 km od niego.

– Dla nas jest to dowód tego, że kampania wyborcza dr. Karola Nawrockiego jest udana. Rzeczywiście bardzo dużo ludzi przychodzi na spotkania i druga strona w ten sposób reaguje, atakując – powiedział Mariusz Błaszczak.

Polityk dodał, że to wszystko są insynuacje, a Nawrocki nie ma nic do ukrycia. – Sprawą ma się zainteresować prokuratura, będzie przedstawiał informacje. Bardzo dobrze, niech więcej mówią na temat dr. Karola Nawrockiego, rozpoznawalność Karola Nawrockiego wzrosła, wzrosła wielokrotnie dzięki tym atakom – mówił dalej.

Sensacyjny sondaż

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc. W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

Czytaj też:

Złe wieści dla Nawrockiego i Mentzena. Najnowszy sondaż pokazuje wyraźną zmianę w poparciuCzytaj też:

Senator Lewicy: Jeden kandydat dałby gwarancję wygranej