Fala po zrzucie ścieków do Wisły. Ostrzeżenie IMGW

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę o awarii kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka". Obecnie nieczystości trafiają do Wisły.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował wstępną analizę przewidywanej propagacji fali po zrzucie ścieków do poszczególnych lokalizacji wzdłuż rzeki, aż do wodowskazu w Kiezmarku.

Z analizy IMGW wynika, że w poniedziałek o godz. 5:00 rano fala dotrze do Płocka, a wieczorem – do Włocławka. We wtorek (1 września) o godz. 12:00 fala przepłynie przez Toruń, a w środę (2 września) przez Chełmno i Grudziądz. Do Tczewa fala dotrze w czwartek (3 września) o godz. 18:00, natomiast w piątek (4 września) o północy do wsi Kiezmark.

Rafał Trzaskowski przekazał w sobotę wieczorem, że cały czas ustalane są przyczyny awarii. Według niego służby rozważają dwa rozwiązania alternatywne – albo poprowadzenie tymczasowego przesyłu ścieków po dnie Wisły, albo znowu, tak jak rok temu, po moście pontonowym.

To już druga awaria w tej oczyszczalni, która pociąga za sobą zrzut ścieków do rzeki.

