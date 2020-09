Trzaskowski: Sprzątamy po latach złego przygotowania projektu "Czajki"

– Będziemy współpracowali ze wszystkimi służbami państwa po to, żeby ponad wszelką wątpliwość wyjaśnić to, co się stało. My sprzątamy po latach niestety złego przygotowania tego projektu i jeżeli tutaj instytucje rządowe dalej to będą badać, a przecież i tę pierwszą awarię badała i prokuratura czy bada, CBA, NIK, wszystkie możliwe służby państwa. W związku z tym rozumiem, że będą to dalej robić – mówił po spotkaniu Rafał Trzaskowski.

– Nie chcę spekulować w tej chwili ws. przyczyn awarii, dlatego że nauczyłem się sprzed roku, żeby nie spekulować. To tak skomplikowana awaria, gdzie sam ten nasz raport po pierwszej awarii pokazał, jak wiele czynników ją powodowało, od koncepcji, poprzez projekt, potem błędy wykonawcze, że nie chcę spekulować. Zobaczymy co się stało. Dopiero w tej chwili jest to miejsce przeglądane przez ekspertów i jak mniemam, również przez wszystkie służby, które będą prowadziły dochodzenie – wskazał włodarz stolicy.

Trzaskowski przekazał także to, co ustalono podczas rozmów ze stroną rządową: – Ustalenia są takie, że ten most pontonowy zostanie postawiony przez wojsko, natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o organizację całego procesu, przerzucenia tych rur, ma spoczywać na nas i rządzący powiedzieli, że oczywiście nam pomogą, jeżeli chodzi o ekspertyzy, jeżeli chodzi o dokładne prześledzenie z nami tych doświadczeń, które oni mieli rok temu, natomiast tym razem proszą nas o nadzór i wykonanie tego wszystkiego poza samym mostem, który zostanie postawiony przez wojsko i również o poniesienie kosztów związanych z tymże mostem pontonowym, natomiast poza tym oczywiście minister Dworczyk zadeklarował wszelką pomoc.

