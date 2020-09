Ministerstwo Zdrowia ogłasza nową strategię walki z epidemią koronawirusa

Podczas konferencji prasowej Niedzielski zapowiedział nową strategię walki z epidemią koronawirusa. Główną zmianą będzie odejście od jednolitych działań w skali kraju na rzecz działań lokalnych, tak aby jak najszybciej identyfikować ogniska zakażeń.

– Ta nowa filozofia to też zmiana podejścia do walki z koronawirusem. Mamy za sobą etap obrony przed koronawirusem, gdy stosowaliśmy agresywne środki. Teraz zmieniamy charakter podejścia – odchodzimy od środków stosowanych w ujęciu ogólnokrajowym na rzecz środków dostosowanych do skali zjawiska – stwierdził Niedzielski.

Jedną z większych zmian będzie przeorganizowanie systemu testowania. Resort będzie koncentrował się na testowaniu pacjentów objawowych. – Chcemy skoncentrować testowanie na pacjentach objawowych, czyli chcemy testować tych pacjentów, którzy wykazują standardowe objawy, czyli np. gorączka, duszność, kaszel – stwierdził.

Mimo braku objawów nadal cztery grupy wysokiego ryzyka będą testowane na dotychczasowych zasadach: osoby udające się do uzdrowisk; osoby przyjmowane do hospicjów, zakładów opieki leczniczej i domów opieki społeczne.

"DDM"

Minister podkreślił, że dotychczasowe zalecenia odnoszące się do profilaktyki zakażenia zostają utrzymane w mocy. Zasada "DDM", czyi dezynfekcji, dystansu i noszenia maseczek jest kluczowa, jeśli chodzi o zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. – Nie możemy zapominać o działaniach prewencyjnych. Chodzi mi o przyswojenie podstawowej zasady "DDM"- dezynfekcji, dystansu i maseczki – powiedział minister.

Trzy poziomy szpitalnictwa

Resort zdrowia zapowiedział również utworzenie trzech poziomów opieki szpitalnej. Ten system będzie "odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu leczenia chorych na koronawirus". Ministerstwo przygotowało 9 szpitali i 2 tys miejsc dla najciężej chorych na COVID-19.

– Najbardziej podstawowy poziom to szpitale powiatowe. Ich zadaniem będzie przyjęcie pacjenta i skierowanie go na bardziej zaawansowaną drogą. Pozostałe poziomy będą zajmowały się specjalistycznym leczeniem – stwierdził minister.

– Po teleporadzie lekarza rodzinnego i utrzymaniu się objawów nastąpi weryfikacja ryzyka, a po badaniu w zależności od wyniku pacjent zostanie w POZ, albo będzie skierowany na ścieżkę zakaźną – dodał.

Niedzielski zapowiedział również większą dostępność do mobilnych punktów testowania (na obecność koronawirusa) poprzez wydłużenie czasu ich pracy. – Będziemy przygotowywali system elektronicznego zgłaszania informacji o lokalnym ryzyku poprzez infolinię i system monitorujący statusy tych zgłoszeń – dodał.

Testy antygenowe

Minister zapowiedział również rozpoczęcie korzystania z szybkich testów na obecność koronawirusa tzw. testów antygenowych. Będą one stosowane na SOR-ach. – Chcemy wykorzystywać szybkie testy antygenowe w SOR-ach. Chorzy powinni mieć narzędzie szybkiej weryfikacji – stwierdził.

Profilaktyka i szczepienia

Ważną kwestią jest także profilaktyka zakażeń. Niedzielski zachęcił wszystkich Polaków do szczepienia się przeciwko grypie. To pozwoli uniknąć nakładania się zakażeń i w konsekwencji – poważnych problemów w dostępie do szybkiej i skutecznej pomocy. – Im więcej osób się zaszczepi na grypę, tym mniejsze będzie ryzyko nakładania się zakażeń. Będziemy robić wszystko, by ta liczba szczepionek była jak największa. Mamy pewność dostawy 1,8 mln szczepionek – podkreślił Niedzielski.

