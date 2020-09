Jacek Sasin kontra Robert Mazurek. Poszło o brata dziennikarza

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin był gościem Roberta Mazurka w studiu radia RMF FM.

Kompetencje czy znajomości

Dziennikarz pytał polityka o stryja prezydenta, Antoniego Dudę, który w ostatnim czasie został członkiem rady nadzorczej PKP Cargo. Jak jednak zapewniał w rozmowie z Mazurkiem wicepremier, o wybraniu Dudy do rady nadzorczej PKP Cargo zdecydowały kompetencje a nie powiązania rodzinne.

– Trzeba mieć przede wszystkim kompetencje. Antoni Duda ma duże doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych – przekonywał Sasin, wymieniając poprzednie miejsca pracy i wykształcenie Dudy.

Brat redaktora Mazurka

– Przez ponad 20 lat, w zasadzie przez ćwierć wieku nie zajmował się (Antoni Duda - red.) niczym związanym, ani w ogóle w życiu nie zajmował się kolejnictwem, prawda? To od razu potwierdźmy – dopytywał dalej Mazurek.

– Panie redaktorze, ja powiem panu tak. No mogę to odbić. Jak obaj wiemy, pański brat jest szefem Polskiego Holdingu Nieruchomości, zanim został prezesem, nigdy się nie zajmował zarządzaniem nieruchomościami, tylko pracował w bankowości – odpowiedział dziennikarzowi wicepremier, czym zdenerwował Mazurka.

Na koniec wywiadu dziennikarz wrócił do tego temu, podkreślając, że jego brat ma potrzebne wykształcenie i doświadczenie, by sprawować funkcję, o której wspominał polityk. Mazurek podkreślił także, że jako dziennikarz nie miał żadnego wpływu na karierę brata.

Kilka godzin od kłótni na antenie RMF FM, wicepremier przeprosił za wspomnienie w trakcie audycji o bracie dziennikarza.

"Czasami ferwor dyskusji prowokuje do niepotrzebnych spięć. Przepraszam red. Mazurka, a przede wszystkim Jego brata, za personalny wątek zupełnie nieadekwatny do tematu dzisiejszej rozmowy. Jest mi przykro, że mogłem otworzyć pole do nieuprawnionych insynuacji i fałszywych tez" – napisał Sasin na Twitterze.

Czytaj także:

"Jestem przeciwnikiem nepotyzmu". Zwrot w sprawie posady w państwowej spółce dla syna posła PiS

Czytaj także:

"Od dawna chciałam to napisać". Szczere wyznanie dziennikarki TVP