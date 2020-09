Ekspert o zmianach Facebooka: Czas leczy rany, trzeba się przyzwyczaić

Całkowicie nowy wygląd portalu Facebook. Niektórzy mówią o rewolucji w mediach społecznościowych. Użytkownicy są bardzo podzieleni w ocenie nowych rozwiązań.

Dr Piotr Łuczuk: To raczej ewolucja niż rewolucja. Fakt, że są wprowadzone zmiany w różnych popularnych mediach zawsze wywołuje emocje. Użytkownicy Facebooka są podzieleni w zasadzie na trzy grupy – tych, którym zmiany te się bardzo nie podobają, tych, którzy są zachwyceni, a trzecią grupę stanowią osoby, które uważają zmiany za coś naturalnego. To oczywiste, że o temacie się mówi, bo dotyczy jednego z najważniejszych mediów społecznościowych na Świecie. Poprzednie podobnie dyskutowane zmiany dotyczyły Twittera kilka lat temu. Tam też wielu użytkowników krytycznie odniosło się do zmian. Ale jak widać czas leczy rany, po pewnym czasie musieli się przyzwyczaić. Z Facebookiem będzie podobnie.

Co konkretnie się zmienia i po co w ogóle dokonano tych zmian?

Przede wszystkim zmienia się sposób, w jaki korzystamy z internetu, mediów społecznościowych. Do niedawna dominowały PC-ty oraz laptopy. Teraz coraz częściej korzystamy z sieci, w tym portali typu FB za pomocą smartfonów. I były zarzuty głównie ze strony młodych użytkowników sieci, że Facebook w przeciwieństwie na przykład do Instagrama i innych serwisów tego typu nie nadąża za duchem czasu, nie jest dostosowany do potrzeb młodych ludzi.

Teraz będzie inaczej?

Zdecydowanie tak – nowy layout jest wyraźnie dostosowany dla użytkowników smartfonów i tabletów. Mamy wiele ułatwień, jeśli korzystamy z FB właśnie z telefonem w ręku. Natomiast czy nowe rozwiązania są korzystne i bardziej przyjazne dla użytkowników desktopowych, jest już rzeczą dyskusyjną. Zmiany na niekorzyść odczuć mogą wydawcy, którzy nie mieli czasu by dostosować się do nowego wyglądu i funkcjonalności strony. Ale wydaje mi się, że do zmian musimy przywyknąć. Szczególnie, że co jakiś czas takie odświeżenie jest potrzebne.

Mówi Pan, że coraz więcej treści jest dedykowana coraz młodszym użytkownikom. Także treści głównie na telefon, sporo sensacji nastawionej na kliknięcia. Jednocześnie widać też, że więcej ludzi szuka w sieci ambitniejszych treści, sporo użytkowników przełamało się i kupuje treści zamknięte, z kolei wiele mediów wprowadza płatne treści na stronach. Czy można określić, w którym kierunku pójdą w ogóle media internetowe?

Debata na ten temat toczy się w środowisku medialnym od lat. Jest widocznych wiele trendów, z perspektywy czasu będziemy mogli ocenić, który z nich się przyjmie. Jeśli chodzi o dodawanie własnych treści, paradoksalnie pandemia była pomocna dla dostawców płatnych materiałów. Bo tradycyjni odbiorcy, którzy zostali siłą rzeczy odcięci od prasy drukowanej, nie mieli wyboru, musieli postawić na płatne treści w internecie. Szukać nowych źródeł informacji. Próżnia została szybko zapełniona przez rozmaite treści udostępnione poprzez platformy płatne. To duża zmiana w odniesieniu do Internetu, który powstawał jako platforma wymiany darmowych treści.

