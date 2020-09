Polski rząd uruchomił całodobową infolinię dla białoruskiego biznesu

Program Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się m.in.: jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski, jak uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin czy jak otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”.

Poza tym osoby fizyczne i firmy z Białorusi mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R.

Centralnym punktem informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z Programu lub przyłączeniem się do niego jest specjalna strona internetowa, dostępna od środy pod adresem gov.pl/businessharbour.

– Bezpieczeństwo, potencjał rozwoju w warunkach stabilnej gospodarki i niezawodni partnerzy – to znajdą nad Wisłą białoruscy przedsiębiorcy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapewni im miękkie lądowanie. To przede wszystkim wsparcie informacyjne czy koordynacyjne procesu relokacji, ale też oczywiście doradcze – mówi Grażyna Ciurzyńska, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Na potrzeby Programu uruchomiona została także specjalna infolinia, dostępna pod numerem +48 22 334 99 77, która działa od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę i pracuje w językach rosyjskim i angielskim. Białorusini mogą także zadawać pytania drogą mailową na adres: paih24_by@paih.gov.pl.

