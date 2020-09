Zmarł Bartłomiej Skrzyński „Skrzynia”. Osobisty wpis prezydenta Dudy

Bartłomiej Skrzyński był rzecznikiem miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie działał na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością. W 2013 r. RPO wyróżnił go Nagrodą im. Pawła Włodkowica, która jest najwyższą formą uznania ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktywnością Bartłomieja Skrzyńskiego możnaby obdzielić wiele osób, działał mimo choroby – postępującego zaniku mięśni, która przykuła Go do wózka – czytamy na stronie biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

O śmierci działacza poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Zmarł Bartłomiej Skrzyński „Skrzynia”, jedna z najbardziej znanych postaci w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Był dziennikarzem, społecznikiem i rzecznikiem niepełnosprawnych Miasta Wrocław. Miał 41 lat. Nie skupiał się na sobie, służył innym ludziom. Czynił dobro – napisał o śmierci działacza prezydent Andrzej Duda.