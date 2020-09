Morawiecki: Pamięć i prawda muszą nam towarzyszyć

Poseł PSL: Nie można zlikwidować branży z dnia na dzień

- Jeżeli hodowla zwierzą futerkowych zostanie wygaszona, to musimy zrobić to na zdrowych zasadach. Tak jak np. w Danii. Nie można zlikwidować branży z dnia na dzień. To absolutnie nie do pomyślenia. Być może będzie trzeba wypłacić...