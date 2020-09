Premier mocno: To barbarzyństwo musi się skończyć

We tweecie napisanym w języku angielskim szef polskiego rządu zarzucił białoruskim władzom wykorzystawanie dzieci jako zakładników politycznych.

"To barbarzyństwo musi się skończyć" – podkreślił i wezwał rządzących na Białorusi do wydania białoruskim działaczom demokratycznym ich 6-letniego syna.

Przypomnijmy, że syn działaczy organizacji “Europejska Białoruś” Jeleny Łazarczik i Siergieja Mackojta, sześcioletni Artiom, został umieszczony został w schronisku dla dzieci. W czwartek matka chłopaca została zatrzymana, kiedy wychodziła z biura centrum obrony praw człowieka “Wiasna” w Mińsku. Kobieta była przetrzymywana 11 godzin. Kiedy opuściłą areszt okazało się, że po tym jak Artiom nie został odebrany ze szkoły do godziny 18, nauczyciele wezwali opiekę społeczną i chłopiec trafił do ośrodka dla nieletnich. Co ważne, szkoła nie skontaktowała się ani z ojcem chłopca, ani nikim innym z rodziny. Jelenie Łazarczik wciąż nie udało się odzyskać dziecka. Nie pozwolono jej nawet zobaczyć się z synem, tłumacząc to zagrożeniem koronawirusem.

