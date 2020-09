Jakubiak kontra Winnicki. "Już na mnie synek donosiłeś do sądu i przegrałeś"

Jakubiak w wywiadzie udzielonym magazynowi "Plus Minus" odnosząc się do wyborów prezydenckich i prawyborów, jakie przeprowadziła Konfederacja, powiedział: "Sama idea prawyborów mi się podobała, ale wiedziałem, że to była ustawka narodowców. Oni są najbardziej zdyscyplinowani, wozili swoich sympatyków autobusami ba głosowania. Korwin dał się ograć jak dziecko. A przeciwko mnie zorganizowali hejt. Winnicki jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozesłał do narodowców esemesa: „Niszczymy Jakubiaka“. Potem się tego wyparł, ale ja wiem, że to poszło w teren". CZYTAJ WIĘCEJ

"To jest bardzo cyniczne środowisko. Gdyby dzisiaj Konfederacja dostała propozycję wejścia do rządu, to nie mam wątpliwości, że by to wzięła, mimo iż krytykuje wszystko, co robi PiS" – krytykuje ostro były poseł.

„Marek Jakubiak kłamie”

W odpowiedzi na zarzuty Jakubiaka, Robert Winnicki napisał na Twitterze: „Marek Jakubiak kłamie".

W niedzielę wieczorem Jakubiak na Twitterze pokazał natomiast zrzut ekranu z telefonu, gdzie widać wiadomość przesłaną rzekomo do Winnickiego. W wiadomości napisano: "Zalecam konsekwentne zwalczanie Marka Jakubiaka. Działacze będą wniebowzięci".

"Oto dowód Robert Winnicki, powiedziałbyś sorry i nie byłoby sprawy" – komentuje swój wpis Jakubiak.

W odpowiedzi Winnicki grozi Jakubiakowi sądem i podaje wpis byłego posła – Artura Zawiszy, w którym polityk podkreśla, że były to „ironiczne sms-y” wysyłane do Winnickiego, a nie przez Winnickiego.

„Ale pan Marek chce dodatkowo wyjść na głupka, który rzekomo demaskując, sam się ośmiesza. Cóż”... – pisze Zawisza.

„Już na mnie synek donosiłeś do sądu i przegrałeś. Donosicielom mówię, że są niegodni a po twoich reakcjach jestem coraz bardziej pewien, że nie tylko takie świństwa robiłeś” – komentuje natomiast groźby Winnickiego Jakubiak.