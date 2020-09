Budka rozgryzł plan Kaczyńskiego? "Zafundował wszystkim spektakl medialny"

– To są afery, które niezwłocznie będą wyjaśnione po przegraniu przez nich wyborów. To są ludzie, którzy będą trafiali przed oblicze sądu za malwersacje, za wykorzystywanie stanowisk do własnych interesów. To są przede wszystkim problemy wewnętrzne – ocenił polityk KO.

– Natomiast myślę, że pogrillują Ziobrę. Widzieliśmy w ostatnich godzinach takie zdjęcia z hołdem lennym polityków Solidarnej Polski. Widzieliśmy płaczącego Ziobrę na konferencjach prasowych, raz jako prokuratora generalnego, raz jako ministra sprawiedliwości, ale raz jeszcze chcę podkreślić, że to nie są problemy, którymi żyją Polacy – dodawał Budka.

Kaczyński urządza "medialny spektakl"?

Szef PO, Borys Budka w programie "Fakty po Faktach" ocenił, że zamieszanie wokół koalicji rządzącej, to przykrywka dla poważniejszych problemów.

– Jarosław Kaczyński zafundował wszystkim spektakl medialny. Tysiące górników gotują się do strajku, mamy rekordowy deficyt budżetowy, nie rozmawiamy o problemach Polaków. Nie wierzę że powodem była ustawa o ochronie zwierząt. To jest brutalna walka o władzę – mówił polityk.

– Nie będzie przyspieszonych wyborów. PiS ma za dużo do stracenia. To nie są problemy, którymi żyją Polacy. Nie spodziewam się, by Kaczyński oddał władzę. To jest wszystko po to, by pogrillować Ziobrę, ale ten układ władzy będzie trwał – dodawał.

