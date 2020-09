"Te przepisy zarzynają rolnictwo". PSL po spotkaniu z Grodzkim

– Rozmawialiśmy dziś w Senacie o „Piątce przeciw rolnikom”. Jutro odbędzie się tu wysłuchanie publiczne w sprawie tej morderczej dla polskiego rolnictwa ustawy. Chcemy oddać głos polskiej wsi, rolnikom i organizacjom rolniczym – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Piątka przeciw rolnikom wywołała złość, rozczarowanie i rozpacz polskiej wsi. Rolnicy brali kredyty, by przebranżowić się w czasie ASF, inwestowali w gospodarstwa. Zaufali tej władzy, a dziś PiS wprowadza przepisy, które zarzynają rolnictwo – dodał szef PSL podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Chciałbym bardzo serdecznie w naszym wspólnym imieniu podziękować panu marszałkowi za to, że Senat zachowa się inaczej niż Sejm, nie będzie procedował tej ustawy w ciągu 24 godzin, będę przeprowadzone konsultacje społeczne, będzie dialog z organizacjami pozarządowymi z jednej i z drugiej strony, które wyrażą swoją opinię – mówił Kosiniak-Kamysz.

PSL zapowiada zgłoszenie poprawek dotyczących ustawy. – Przedstawimy nasze postulaty, nasze poprawki ws. „Piątki przeciw rolnikom”: wycofanie zakazu uboju rytualnego, wprowadzenie okresu przejściowego dla hodowców zwierząt futerkowych. Zrobimy wszystko, by zatrzymać tę ustawę – stwierdził lider PSL.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu

– Prawdopodobnie na 9 października zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu poświęcone nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt; senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy – przekazał we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W środę projektem zajmie się senacka komisja ustawodawcza. Do udziału w posiedzeniu zaproszono ogólnopolskie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, a także skupiające przedsiębiorców, pracodawców i rolników.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, marszałek zasięgnie opinii Konwentu Seniorów.