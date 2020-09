Kaleta o zachowaniu niektórych posłów ZP: Przekroczenie czerwonej linii

Kaleta w rozmowie z Konradem Piaseckim podkreślił, że media nie są miejscem na formułowanie "tego typu postulatów". Polityk dodał, że jest to tym bardziej nieodpowiednie, że Zbigniew Ziobro jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości.

Gość TVN24 byl w programie pytany o negocjacje koalicyjne. – Przede wszystkim my nie prosimy o pozostawienie nas w rządzie i koalicji. My czujemy się zobowiązani wobec wyborców, które wiąże zarówno Solidarną Polską, jak i PiS i Porozumienie – stwierdził Sebastian Kaleta.

– My twardo przekazywaliśmy, w sposób koncyliacyjny, nasze zastrzeżenia co do niektórych ruchów, natomiast fakt, że nasi wyborcy oczekują od nas jedności i niepodnoszenia temperatury sporów. My te oczekiwania wyborców rozumiemy – mówił wiceminister w TVN24.

Polityk podkreślił wyborcy Zjednoczonej Prawicy bardzo krytycznie reagują na takie "połajanki w mediach", które w ostatnich dniach miały miejsce. – Mam nadzieję, że koledzy z PiS zrozumieją, że nie tędy droga – podkreślał.

