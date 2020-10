Semka: Ardanowski może być jeszcze potrzebny PiS-owi

Tzw. piątka dla zwierząt nadal wzbudza duże emocje. W ostatnich dniach ze stanowiskiem ministra rolnictwa pożegnał się Jan Krzysztof Ardanowski, który sprzeciwiał się tej ustawie. – Wieś jest dla mnie ważniejsza niż kara od PiS – podkreślał polityk. Z kolei PSL miał zażądać od opozycji wprowadzenia zmian do ustawy, gdyż w przeciwnym razie zostanie zerwana większość w Senacie.



W dzisiejszej audycji Radia Dla Ciebie Piotr Semka przyznał, że kontrowersyjna ustawa wymaga pewnych poprawek. – Na miejscu PiS podszedłbym rozsądnie do uwag, które zgłasza Platforma. Pochyliłby się nad nimi, choćby po to, żeby pokazać, że można coś zrobić z Platformą. Ktoś kto czuje się silny może zrobić coś co jest ponad oczekiwania – tłumaczył publicysta "Do Rzeczy".

Semka podkreślił, że nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński będzie się domagał od koalicjantów poparcia tej ustawy i nie zaakceptuje ponownego buntu.



– Pytanie jest, czy mają w PiS pomysł, by nie oddalił się od nich minister Ardanowski. On może być jeszcze potrzebny PiS-owi na taką czarną godzinę, jak już Kołodziejczak wkroczy z tłumami – mówił.



Publicysta dodał, że w tej rozgrywce jest jeszcze prezydent, który powinien być konsultowany w tej sprawie. – PiS ma teraz możliwość, aby rozładować napięcie i wprowadzić szereg poprawek, które załagodzą sprawę – stwierdził.

Czytaj także:

Gowin: W polityce trzeba umieć zapominać

Czytaj także:

Konfederacja straci subwencję? Dziambor: Nasze sprawozdanie było wzorcowe