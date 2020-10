"Wszystko wielkie i duże udało mi się idealnie rozwiązać". Wałęsa niczego nie żałuje

Były prezydent nie kryje dumy ze swoich dokonań: – Wszystko co wielkie i duże udało mi się idealnie rozwiązać. Nie ma dużych poprawek, które naniósłbym na swoje życie. Los wyznaczył mi zburzyć stary, niedobry porządek świata, który hamuje rozwój i oddać zwycięstwo narodom. I to wykonałem.

– Uczestniczyłem w łańcuchu zdarzeń. W tym łańcuchu jest wiele ogniw, jednym z nich jest moje przeskoczenie przez płot. Walka była trudna (...) Okręt na czele, którego stałem tracił szybkość. Nobel był powiewem w nasze żagle. To nas tak wzmocniło, że walczyliśmy lepiej, mocniej i dłużej. Bez Nobla trudno byłoby zwyciężyć – wskazał Wałęsa.

Noblista zapewnił, że bez mocnej wiaru byłoby mu ciężko: – Porządna wiara, która wynika z komputera najnowszej generacji pozwoliła mi wytrwać i walczyć. Jak walczę to walczę całą siła. Dziś walczę moją koszulką (z napisem "konstytucja" – przyp. red.). Nie mam wątpliwości, że taka była wola nieba. Niebo mnie prowadziło. Taka była wola nieba z nią się zawsze zgodzić trzeba. Zawsze bałem się Pana Boga i trochę żony

Nie zabrakło nawiązań do obecnej sytuacji politycznej. – Był czas kiedy trzeba było budować monopol, by pokonać monopol komunistyczny. To nam się pokojowo udało – mówił Wałęsa. Dodał, że obecnie do głosu doszli populiści i demagodzy i wiele społeczeństw ich niestety popiera.

