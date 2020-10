Od 80 do nawet 200 tys. zakażeń dziennie? Ekspert wyjaśnia

Koronawirus w świetle rozumu. Zdrowego, chłopskiego rozumu

Spójrzmy na tę epidemię filozoficznie. Najmądrzejsza z filozofii, jaką jest stoicyzm, stawia najwyżej trzy praktyczne cnoty. Odwagę, by zmieniać to, co da się zmienić, cierpliwość, by znosić to, czego się zmienić nie da, oraz mądrość, by...