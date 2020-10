Skandal na Podkarpaciu. Radna PiS aresztowana

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że 56-letnia urzędniczka jest podejrzana o to, że wykorzystując swoje stanowisko i związane z nim uprawnienia, przekazywała osobom prowadzącym działalność ubezpieczeniową dane osób, które zarejestrowały pojazdy. Wiedza ta była następnie wykorzystywana do składania propozycji zawarcia umów.

W sprawie zatrzymano do tej pory sześć osób. Według doniesień medialnych, większość z nich to osoby spokrewnione bądź spowinowacone z Grażyną R.-C. Kobieta będzie odpowiadała za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. "Pozostałe osoby będą odpowiadać również za takie czyny, gdyż miały wiedzę na temat okoliczności ujawniania danych" – informuje serwis esanok.pl. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krośnie urzędniczka, wraz z dwoma innymi osobami, została aresztowana na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano takie środki, jak poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.