Fogiel: Nie jesteśmy doktrynerami

– Dla nas istotne jest to, by podnieść poziom ochrony zwierząt, ale nie chcemy też doprowadzać do sytuacji, w której takie prawo nie ma zrozumienia społecznego. Jesteśmy w stanie negocjować kwestie terminu wejścia w życie ustawy – zadeklarował Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia 24.

Radosław Fogiel zwrócił uwagę, że zasadnicze przy jej rozpatrywaniu jest pytanie o to, czy zwierzęta można eksploatować tak jak złoża martwe, w sposób niezwykle daleko posunięty. – Czy żaden poziom drastyczności nie jest zbyt wielki? PiS uważa, że zwierzę nie jest rzeczą. Miara naszego stosunku do zwierząt jest miarą naszego poziomu cywilizacyjnego – podkreślił i zapewnił, że politycy partii rządzącej nie są doktrynerami.

– Przyjmujemy argumenty przeciwników, choć dotychczasowe badania pokazują, że ponad 70 proc. Polaków jest za tym, by zwiększył się poziom ochrony zwierząt – zapewnił polityk PiS. Dodał, że nowe przepisy wprowadzane są po to, by stosunek do zwierząt i to, jak są traktowane, uległ zmianie. Podkreślił, że rząd jest w stanie negocjować kwestie terminu wejścia w życie ustawy, jeśli te cele zostaną ostatecznie osiągnięte.

– Możemy wykazać się pewną elastycznością. Polska nie może być miejscem, gdzie można robić różne rzeczy, które są niedozwolone w innych państwach. W ten sposób działają kraje trzeciego świata, a myślę, że my do nich nie należymy – stwierdził gość PR24.

