Co z mobilizacją lekarzy? Wyciekł rządowy dokument

Z dokumentu wynika, że największym problemem jest weryfikacja danych wrażliwych, "które są przeszkodą w skierowaniu kadry medycznej do opieki nad pacjentami COVID".

Aby usprawnić proces wydawania decyzji wojewodowie zwrócili się do izb zrzeszających lekarzy, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeutów z prośbą o zgłaszanie się przedstawicieli personelu medycznego, którzy są gotowi pomóc w walce z epidemią.

Z dokumentu wynika jednak, że apel wojewodów "nie spotkał się z oczekiwanym odzewem kadry medycznej".

W województwie śląskim izba lekarska poinformowała, że zgłosiło się zaledwie trzech lekarzy, z czego jedna osoba nie miała uprawnień lekarskich, druga utraciła je w przeszłości, a trzecia nie posiadała nostryfikacji dyplomu lekarza medycyny na terenie RP.

Z kolei w województwie opolskim izba lekarska nie skierowała ani jednej osoby do pomocy w związku z apelem wojewodów. Również w w województwie wielkopolskim izba lekarska nie skierowała nikogo.

"W województwie mazowieckim apel został rozpropagowany za pośrednictwem strony internetowej izby lekarskiej, jednak izba nie podjęła aktywnych działań w przedmiotowym zakresie i do pracy nie skierowano żadnej osoby za jej pośrednictwem" – czytamy w dokumencie opublikowanym na wpolityce.pl.

W województwie śląskim wojewoda wydał 132 decyzje. Do pracy stawiło się do pracy 61 osób (z czego większość to pielęgniarki). Jako powód odmowy najczęściej podawano zwolnienia lekarskiego lub oświadczenie o wychowywaniu małoletniego.

W województwie opolskim wojewoda od marca 2020 r. wydał 179 decyzji. Do pracy skierowano 13 osób (10 lekarzy). Lekarze odmawiali podjęcia pracy lub korzystali ze zwolnień lekarskich.

W województwie mazowieckim wojewoda wydał 235 decyzji, ad do pracy skierowano 58 osób (18 lekarzy). Również i tutaj lekarze najczęściej ze zwolnień lekarskich.

W województwie wielkopolskim wojewoda wydał 47 decyzji. Do pracy skutecznie skierowano 5 osób (ani jednego lekarza, jedynie pielęgniarki).

"Pozostali wojewodowie zgłaszali analogiczne trudności w zakresie skutecznego pozyskiwania personelu medycznego do pracy w związku z COVID-19. Z uwagi na przedstawione powyżej problemy, w tym brak oczekiwanego zaangażowania ze strony izb medycznych wojewodowie odstąpili od wydawania dalszych poleceń skierowanych do personelu medycznego" – czytamy w dokumencie opublikowanym na wpolityce.pl.

