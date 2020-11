Posłowie donoszą na Kaczyńskiego. Zawiadomiono prokuraturę

Joanna Scheuring-Wielgus oraz Krzysztof Śmieszek poinformowali dzisiaj podczas konferencji prasowej, że złożyli zawiadomienie ws. słów Jarosława Kaczyńskiego. Ich zdaniem prezes PiS podżegał do przemocy.

O co chodzi? Zdaniem polityków Lewicy Kaczyński podżegał do przemocy, gdy wzywał sympatyków PiS do obrony kościołów przed środowiskami radykalnej lewicy, które podczas proaborcyjnych protestów dewastowały świątynie.

„W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości oraz wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo” – mówił Kaczyński w słynnym orędziu i to właśnie ta wypowiedź oburzyła Lewicę.

Działacze przekonują, że to prezes PiS ponosi odpowiedzialność za bójki do jakich dochodziło podczas demonstracji proaborcjonistów. – Jarosław Kaczyński to człowiek, który doprowadza nas wszystkich na skraj, do przepaści. Nad przepaścią jest ochrona zdrowia, jest gospodarka, jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jarosław Kaczyński to człowiek, który dla władzy nie tylko skłóci społeczeństwo, ale chce, aby to społeczeństwo biło się między sobą. Prezes PiS to człowiek, który powiedział: „chuligani wyjdźcie na ulice i bijcie się. Chcę na to patrzeć”. Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to co się dzieje na polskich ulicach, dlatego też wspólnie z Krzysztofem Śmiszkiem składamy zawiadomienie do prokuratury na pana Kaczyńskiego – mówiła podczas briefingu poseł Scheuring-Wielgus.

Krzysztof Śmiszek przekonuje z kolei, że słynne orędzie prezesa PiS było "ewidentnym przykładem wzywania i podżegania do społecznych niepokojów, do społecznych napięć, które zaskutkowały bójkami na ulicach, pobiciami, groźbami i zamachami na ludzkie zdrowie i ludzkie życie".

Czytaj także:

Tak złych danych jeszcze nie było. Budka oskarża Kaczyńskiego

Czytaj także:

Obrońcy życia napisali list do Kaczyńskiego. Oskarżają prezydenta o zdradę