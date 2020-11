Postrzelony reporter wystąpi o odszkodowanie

Wczoraj ulicami Warszawy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości. W przeciwieństwie do manifestacji z poprzednich lat, tym razem nie zabrakło zamieszek. Chuligani starli się z policją i demolowali Warszawę (m.in. podpalili mieszkanie w bloku przy Alei 3 Maja). Podczas wczorajszego marszu ucierpieli m.in. dziennikarze. Postrzelony przez funkcjonariuszy został fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry.

Portal tysol.pl informuje, że reporter Tomasz Gutry przeszedł już operację usunięcia gumowej kuli z twarzy, a obecnie przechodzi badania.

Mężczyzna przyznał, że będzie domaga się przeprosin policji i wystąpi o odszkodowanie. "Wszyscy żądają, żebym wystąpił o odszkodowanie. Zrobię to" – zapewnił.

Do sytuacji odniosła się Komenda Stołeczna Policji. "Niestety bardzo poważnie wyglądają obrażenia, które doznał jeden z fotoreporterów. Po ludzku jest nam przykro i liczymy na szybki powrót do zdrowia Pana Tomasza. Wyjaśnimy okoliczności tej sytuacji. Tak samo, jak każdą inną wątpliwość" – oświadczyła KSP na Twitterze.

Sam Gutry z kolei stwierdził, że policja zupełnie zbagatelizowała jego sprawę. "Jeszcze nie rozmawiali, bo jak przyjdą do szpitala do ich wyrzucę (...) Oni w ogóle nie zareagowali. Jakaś dziewczyna zaprowadziła mnie do pogotowia, a pogotowie zawiozło mnie do szpitala na Szaserów" – relacjonował w rozmowie z Polsat News.

