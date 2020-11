Morawiecki: Nadal prowadzimy trudną walkę z COVID-19

– Wszyscy czekaliśmy na informacje o szczepionce, bo widzimy już, że coraz więcej informacji spływa z całego świata, które potwierdzają to, że ta szczepionka będzie dostępna. Nareszcie te dobre informacje dotarły do nas – mówił szef rządu podczas konferencji prasowej. Wcześniej Mateusz Morawiecki odbył spotkanie z przedstawicielami Pfizer Polska, które poświęcone było współpracy w zakresie przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

– Dziś możemy potwierdzić informacje, które parę dni temu przekazał koncern Pfizer o dostępności bardzo innowacyjnej szczepionki. Dzisiaj z panią prezes omówiliśmy w gronie ekspertów koncernu Pfizer oraz instytucji będących na pierwszej linii walki z koronawirusem, kwestie, które są istotne z punktu widzenia logistyki, spraw organizacyjnych, operacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki – tłumaczył premier

– Chcemy też zapewnić wszystkich państwa, drogich rodaków, że ci, którzy będą chcieli się zaszczepić, to w jak najkrótszym możliwym czasie, tak jak szczepionka będzie dostępna na zachodzie Europy, tak musi być dostępna również dla nas – dodał polityk.

– Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka, czyli przede wszystkim od naszych mam, ojców, dziadków, babć, od naszych seniorów, od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, od służb mundurowych – mówił premier.

Jak podkreślił jednocześnie Morawiecki, "mimo tych optymistycznych informacji dot. szczepionki, musimy nadal w sposób zdyscyplinowany podchodzić do życia codziennego, do życia zawodowego, czyli stosować dezynfekcję, dystans, maseczki po to, żeby ograniczać już teraz jak najszybciej zasięg koronawirusa".

