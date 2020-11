"Uchylę rąbka tajemnicy". Gowin o otwarciu sklepów meblowych

Minister rozwoju, pracy i technologii był gościem Krzysztofa Ziemca w porannej rozmowie na antenie RMF FM. W audycji padło pytanie o termin otwarcia sklepów meblowych.

Jarosław Gowin stwierdził, że może uchylić rąbka tajemnicy. – Dzisiaj będą kolejne konsultacje. Mam nadzieję, że każda z tych telekonferencji przybliża nas do pozytywnej decyzji – przyznał. Polityk mówił, wiele osób może się zastanawiać, dlaczego minister gospodarki tak dużą uwagę przywiązuje do sklepów meblowych. – Otóż one są elementem systemu naczyń połączonych z przemysłem meblowym, który jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego eksportu (...). Warto wspierać przemysł meblowy poprzez otwarcie sklepów –podkreślił.

Przypomnijmy, że już na początku tygodnia wicepremier Gowin zapowiadał, że na posiedzeniu Rady Ministrów będzie rekomendował jak najszybsze otwarcie sklepów meblowych. – Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii postulowało, aby sklepy meblowe były otwarte. Decyzja Rady Ministrów była inna. Dzisiaj (...) odbyłem telekonferencję z branżą sklepów meblowych. Efekty tej telekonferencji to wypracowanie nowych, jeszcze wyższych standardów sanitarnych w sklepach meblowych – mówił w poniedziałek wicepremier.

