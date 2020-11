Jurek: Mechanizm praworządności to kpina

– Weto jest konieczne dlatego, że cały ten tzw. mechanizm praworządności jest kpiną z praworządności. W Unii Europejskiej nie ma państw, które łamią praworządność w świetle prawa Wspólnoty. Taki fakt mogą stwierdzić jednomyślnie tylko wszystkie pozostałe państwa w stosunku do jakiegokolwiek państwa Unii. Postawić hipotezę o łamaniu praworządności może 21 rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej, a Komisja jedynie o to wnioskuje. Twierdzenie, że organ wnioskujący może jednocześnie wyrokować, jest kpiną z rządów prawa – ocenił Marek Jurek.

Marek Jurek, jako pełnomocnik komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender", zapowiedział również złożenie projektu ustawy w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.

– Akcję zbierania podpisów musimy skończyć do połowy grudnia. Dziennie napływa 2 tysiące podpisów, więc to idzie, chcemy zebrać jak najwięcej, nie liczyliśmy jeszcze wszystkich podpisów. Ideologia gender jest wszechobecna. Coraz ofensywniej wchodzi do szkół, ograniczana jest wolność słowa. Wykorzenienie stereotypowych ról, zwyczajów, to wszystko program radykalnej rewizji. Proponowałem zwolennikom Konwencji by wszystko co jest w niej antyprzemocowe zawrzeć w Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, którą Polska powinna zaproponować i zawrzeć ponieważ to są rzeczy oczywiste. Każde cywilizowane państwo zwalcza przemoc. W Konwencji nie zamierzają np. wykorzenić obowiązujących mód, które promują przemoc, a trzeba bardziej aktywnie zwalczać nowych wzorów, które do tego prowadzą. Musimy bronić naszego wychowania i naszej suwerenności – stwierdził.

