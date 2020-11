"17-letni kosmopolita" w TVN24: Patriotyzm jest absolutnie zły

Radziwon został zatrzymany przez policję podczas jednego z niedawnych strajków. Gospodarz programu "Tak jest" Andrzej Morozowski dopytywał swojego gościa, czy po tym zdarzeniu zmianie uległo jego postrzeganie państwa i patriotyzmu.

– Co myślisz o państwie polskim po tym, co cię spotkało? Myślisz inaczej, myślisz tak samo? –dopytywał dziennikarz. Odpowiedź jego gościa może zaskakiwać.

– Lubię się postrzegać jako kosmopolitę i uważam, że patriotyzm jest czymś absolutnie złym – stwierdził Radziwon.

Taką odpowiedzią był zdziwiony sam Morozowski. – Patriotyzm jest zły? Czy patriotyzm w takim wykonaniu w jakim go widzimy np. na Marszu Niepodległości? – dopytywał.

– To zdecydowanie. Natomiast ja ma ogóle zastrzeżenia do patriotyzmu. Uważam, że patriotyzm wcześniej czy później prowadzi do nacjonalizmu i do tego, co się dzieje. O tym pisał np. Lew Tołstoj i wielu różnych ludzi mądrych – stwierdził Radziwon.

Następnie aktywista dodał, że uczestniczy w protestach, gdyż walczy o prawa człowieka.

