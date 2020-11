"Wymierająca Polska będzie łakomym kąskiem dla organizacji żydowskiej"

Publicysta kreśli w swoim tekście bardzo pesymistyczną dla Polski wizję relacji międzynarodowych. Bardzo pesymistyczną, a przy tym, w uszach racjonalnie myślących obserwatorów, ocierającą się o teorie spiskowe. Punktem wyjścia dla Makiedoncewa jest "kolejna faza konfliktu Węgier i Polski z Unią Europejską". Komentator nawiązuje do głośnego artykułu George`a Sorosa, który nawołuje Europę do stawienia czoła rządom w Warszawie i Budapeszcie. Zdaniem Makiedoncewa, amerykańskie elity wspierają pogłębianie eurointegracji. Jedynym wyjątkiem był Donald Trump. Po jego wyborczej porażce wszystko wróci na poprzednie tory – twierdzi rosyjski publicysta. Przypomina przy tym, że Joe Biden był przeciwnikiem brexitu i krytykował politykę Trumpa wobec sojuszników z NATO i UE.

Makiedoncew dostrzega związek pomiędzy konfliktem na linii Bruksela (a niedługo również Waszyngton) – Warszawa, a lewicowymi protestami w Polsce. "Zagrażający polskim władzom ruch Ogólnopolski Strajk Kobiet wspiera członkostwo Polski w UE i wypełnianie przez Warszawę zobowiązań wobec Brukseli, dlatego też może cieszyć się poparciem Parlamentu Europejskiego" – pisze. – "Program Marty Lempart i spółki, w praktyce oznaczający dążenie do zmniejszenia liczby ludności Polski, jest wygodny również dla USA" – dodaje. Dlaczego? Zdaniem Makiedoncewa, zarówno polska lewica, jak i władze USA, dążą do… zmiany struktury etnicznej narodu polskiego. Rosyjski publicysta kreśli iście sensacyjną wizję. A więc… W Polsce rośnie śmiertelność z powodu koronawirusa. Szczególnie wśród osób starszych. Czyli – w elektoracie PiS. Tymczasem amerykańskie organizacje żydowskie żądają restytucji mienia. PiS nie chce na to pozwolić. Lewicowo-liberalna opozycja, której emanacją jest Strajk Kobiet – owszem. Makiedoncew sięga po historyczną analogię. W czasach średniowiecza polscy królowie zachęcali ludność żydowską do osiedlania się w polskich miastach, aby tym sposobem zrekompensować straty, poniesione w walkach z Tatarami (taka interpretacja przyczyn zasiedlania ziem polskich przez ludność żydowską jest mocno wyolbrzymiona i udramatyzowana, ale to już kwestia do omówienia dla mediewisty).

Podobnie dziś "Polska, której grozi wymarcie z powodu niskich wskaźników urodzeń (sytuację pogorszyłaby oczywiście liberalizacja prawa aborcyjnego, o którą walczą feministki – red.), okazuje się być łakomym kąskiem dla amerykańskich organizacji żydowskich oraz Izraela" – twierdzi Makiedoncew. A organizacje te, zdaniem rosyjskiego publicysty, będą cieszyć się pełnym wsparciem zarówno USA pod rządami nowej administracji, jak i Berlina oraz Brukseli – to bowiem Niemcy i UE, według Makiedoncewa, będą w imieniu Bidena "zarządzać Polską". Troska rosyjskiej propagandy o sytuację demograficzną w Polsce i o kwestię suwerenności władz w Warszawie jest zastanawiająca. I z pewnością nie jest podyktowana szczerą sympatią Moskwy.