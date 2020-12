Ziemkiewicz: Ojciec Tadeusz Rydzyk ma jedną ogromną wadę

Jurgiel: Jeżeli teraz odpuścimy, to nie odzyskamy swoich praw w UE

Nie wiem, czy Gowin reprezentował rząd, czy własną osobę. Nie znam szczegółów. Jeżeli premier Morawiecki delegował go do rozmów, to by było do przyjęcia, jeżeli natomiast jest to jego inicjatywa, to jest kolejne wyskakiwanie przed...