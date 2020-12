RMF FM: Ultimatum Brukseli dla Polski i Węgier przesunięte

"Ultimatum Brukseli dla PL i HU - przesunięte ! Niemiec. min ds. europ M.Roth: „Robimy wszystko co w naszej mocy, negocjując w kuluarach, żeby znaleźć rozwiązanie, które byłoby do zaakceptowania dla 27”. Są więc negocjacje. "Rozporządzenia praworządności nie powinno się otwierać"" – napisała Katarzyna Szymańska-Borginon.

Wcześniej korespondentka informowała, że do dzisiaj, czyli do wtorku, Bruksela czeka na sygnał od polskich i węgierskich władz w sprawie weta budżetowego. Chce się dowiedzieć, czy Polska gotowa jest negocjować na bazie tego, co jest na stole negocjacyjnym, czy zamierza jednak przyjechać na szczyt, by go zawetować.

Jaki scenariusze są możliwe? Np. ten proponowany przez szefową KE. Chce ona, aby Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się na temat zgodności tego mechanizmu z unijnym prawem – z możliwością zawieszenia jego działania do czasu orzeczenia.

Kraje UE nie chcą rezygnować z mechanizmu "pieniądze za praworządność". Są jednak gotowe opatrzyć go deklaracją wyjaśniającą, że nie będzie on stosowany arbitralnie i że nie narusza on traktatowych kompetencji państw członkowskich. Todruga możliwość.

Berlin sondował także opcję zakończenia procedury art. 7 – informuje RMF FM.

"Oczekuję, że nie będzie lawirowała". Polityk SPD naciska na Merkel ws. Polski i Węgier