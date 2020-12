Morawiecki: Zaapelowałem o jak najszybszą certyfikację szczepionek

"Zaapelowałem, aby Europejska Agencja Leków jak najszybciej przystąpiła do kwestii certyfikacji pierwszych dostępnych szczepionek" – powiedział Morawiecki. Dodał, że jego apel poparło "wielu przywódców unijnych".

Jak powiedział, na unijnym szczycie rozmowy na temat gospodarki "przeplatały się z wcześniejszą jeszcze debatą dotycząca COVID-19".

"Muszę przyznać, że trochę nie rozumiem, dlaczego Europejska Agencja Leków zajmie się tym 29 grudnia dopiero, dlaczego nie może tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej. Każdy tydzień się tutaj liczy, każdy tydzień to ogromne ludzkie straty, nowe zachorowania, ogromne straty również dla gospodarki" – mówił premier.

Zadeklarował "wiarę w to, że ten wynegocjowany budżet europejski wraz z funduszem odbudowy i program szczepienia doprowadzi do tego, że wiosną nastąpi szybkie odbicie gospodarki".

Zakończony w piątek szczyt Rady Europejskiej dotyczył m. in. wieloletniego unijnego budżetu oraz towarzyszącego mu funduszu odbudowy Next Generation EU, który ma pomóc przezwyciężać gospodarcze skutki pandemii koronawirusa, a także powiazania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności, tematem była też redukcja emisji gazów cieplarnianych.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Komisji Europejskiej Stefan DE Keersmaecker poinformował, że Komisja podpisała dotychczas sześć umów na dostawy szczepionek, rozmowy z kilkoma firmami, które pracują nad obiecującymi prototypami trwają.

Pierwsze porozumienie KE zawarła z firmą AstraZeneca. Dotyczy ono zakupu 300 milionów dawek szczepionki, z opcją zakupu kolejnych 100 milionów w imieniu państw członkowskich UE. Umowa weszła w życie po formalnym podpisaniu umowy przez AstraZeneca i Komisję w dniu 27 sierpnia.

18 września 2020 r. weszła w życie druga umowa KE z firmą farmaceutyczną, tym razem z Sanofi-GSK, która umożliwi zakup do 300 milionów dawek szczepionki. 8 października KE zatwierdziła trzecią umowę - z firmą Johnson and Johnson, dotyczącą początkowego zakupu szczepionek dla 200 milionów ludzi, a następnie zakupu dla dodatkowych 200 milionów osób.

11 listopada unijni urzędnicy osiągnęli porozumienie z BioNTech-Pfizer ws. zakupu 200 milionów dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE, z opcją zakupu do 100 milionów dodatkowych dawek. 17 listopada Komisja porozumiała się z CureVac na pierwszy zakup 225 milionów dawek z możliwością zakupu dodatkowych 180 milionów dawek.

25 listopada zawarto porozumienia z firmą Moderna dotyczące początkowego zakupu 80 milionów dawek, z opcją zakupu do 80 milionów dodatkowych dawek.

Dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke powiedziała w czwartek, że firmy Pfizer i BioNTech oraz Moderna przedstawiły "bardzo solidne" dane dotyczące opracowanych przez nie szczepionek na Covid-19, będące dobrą podstawą do oceny ich skuteczności. Oczekuje się, że EMA zakończy ewaluację szczepionki opracowanej wspólnie przez Pfizera i BioNTech do 29 grudnia, a szczepionki Moderny "najpóźniej" do 12 stycznia. Cooke poinformowała też, że spodziewa się, iż firmy farmaceutyczne AstraZeneca i Johnson & Johnson przedłożą swoje wnioski o zatwierdzenie ich szczepionek w pierwszym kwartale 2021 roku.

