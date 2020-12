Trzecia fala epidemii w Polsce? Minister zdrowia o tym, co zdecyduje

Na Litwie od środy w związku z sytuacją epidemiczną zostanie zamkniętych większość sklepów, ograniczona będzie możliwość poruszania się – taką decyzję podjął podczas niedzielnego posiedzenia rząd tego kraju. Kwarantanna na Litwie została przedłużona do 31 stycznia.

Od środy do 31 stycznia na Litwie mają być czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i sklepy z artykułami medycznymi. Do 3 stycznia ograniczona będzie możliwość wychodzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można będzie wyjechać tylko do pracy, na pogrzeb i w celach medycznych. Za wyjątkiem nagłych przypadków spotykać się można będzie tylko z osobami z jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie placówki edukacyjne będą pracować zdalnie. Jedynie przedszkola będą musiały przyjmować dzieci, jeśli ich rodzice nie mają możliwości pracy zdalnej.

Decyzję litewskiego, ale też niemieckiego rządu, który wczoraj zapowiedział kolejne ograniczenia, skomentował na Twitterze minister zdrowia.

"Najpierw Niemcy, teraz Litwa wprowadzają twardy lockdown" – zaczął swój wpis Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreślił, że okres świąteczny i ferie również u nas zdecydują czy w lutym będziemy zmagali się z III falą.

Czytaj także:

Lempart wystartuje w wyborach? "Idą naprawdę inne czasy"Czytaj także:

Partner europosłanki uderza w Tuska. "Ofiarami będą osoby LGBT"