Uważaj na takie SMS-y. Wyłudzacze podszywają się pod InPost

Internauci alarmują o fałszywych SMS-ach. Oszuści podszywają się pod InPost. W nazwie zamiast litery "o" używają cyfry "0", tak, by potencjalna ofiara myślała, że wiadomość faktycznie pochodzi od spółki kurierskiej.

"Twoje zamowienie trafilo do naszego magazyny z powodu przekroczenia wymiaru opakowania. Prosimy wyslac 1,19 zł" – tak brzmi treść SMS-a (pisownia oryg.). Już na pierwszy rzut oka naszą uwagę powinny zwrócić tzw. literówki.

W takich sytuacjach najważniejsze to pod żadnym pozorem nie klikać w link, czyli odnośnik do strony internetowej, zawartej w wiadomości SMS. Kliknięcie w link przekieruje na stronę, która będzie próbowała zainstalować złośliwe oprogramowanie. Najczęściej służy ono przestępcą do wyłudzana danych osobowych, haseł do kont, a nawet dostępu do bankowości mobilnej.

To można spowodować utratę pieniędzy, które mamy na koncie.

