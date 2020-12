"Polityczne draństwo i cynizm". Wiceminister uderza w Tuska

50. rocznica Grudnia'70. "Strzelali do nas jak pluton egzekucyjny"

- To była regularna wojna. Nie to co teraz, kiedy feministki chodzą dziś po ulicach wolnej Polski i krzyczą: „To jest wojna”. Gdyby Lempart zobaczyła tamte sceny, to zrozumiałaby, co naprawdę znaczy hasło „To jest wojna” - mówi Józef...