Kaczyński ocenia polską scenę polityczną. "PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu"

W wywiadzie, jakiego udzielił "Rzeczpospolitej" Kaczyński dzieli się swoimi ocenami sceny politycznej w Polsce. Jak zaznaczył, w nadchodzącym roku PiS będzie nadal mocno trzymał "prawą flankę". Skomentował także ostatnie decyzje ideologiczne Platformy Obywatelskiej.

– Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo – to jest oczywiste. Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje – stwierdził Kaczyński.

Lider PiS zastanawia się także, czy opozycja połączy swoje siły z Szymonem Hołownią. Jeśli tak się stanie, będzie to "nowy-stary" pomysł na odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy, ocenił prezes PiS.

– Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy – powiedział.

Cały wywiad z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim ukaże się w niedzielę.

Czytaj także:

Podano ilu pacjentów znajduje się Szpitalu NarodowymCzytaj także:

Muraszko: Planujemy objęcie szczepieniami 60 proc. dorosłych obywateli