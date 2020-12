"Do kupienia w każdej chwili przez każdego". Kukiz bezlitosny dla PSL

W ubiegłym tygodniu prezes PSL zaprezentował nowe logo Koalicji Polskiej.

– Startujemy z nowym wizerunkiem. Nowe logo oparte jest o kod kreskowy symbolizujący patriotyzm gospodarczy. Koalicja Polska to nowoczesny patriotyzm, konserwatyzm, to nowoczesna Polska, to postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, dają pracę, tym którzy ciężko pracują, płacą podatki. Którzy nie oczekują, że państwo za nich załatwi wszystko. Sami biorą sprawy w swoje ręce i dzisiaj potrzeba ich docenienia – tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

O skomentowanie nowego loga swojego byłego już koalicjanta poproszony został w porannej rozmowie na antenie RMF FM Paweł Kukiz. Polityk nie krył swojej niechęci do ludowców.

– W tym nowy logo pokazali, że oni są właściwie kodem kreskowym, więc do kupienia w każdej chwili przez każdego – stwierdził lider Kukiz'15. – Cała filozofia – dodał.

Czytaj także:

Limit wigilijnych gości. Będą kontrole policji?Czytaj także:

Dziennikarz "Newsweeka" grzmi o "reżimie religijnym". Rozbrajająca odpowiedź wiceministra