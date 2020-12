"Te pohukiwania Ziobry są bardzo śmieszne". Scheuring-Wielgus się nie boi

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus.

Wiadomo, że wniosek o uchylenie immunitetu, który został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w niedzielę 25 października. Wtedy to Joanna Scheuring-Wielgus pochwaliła się na Twitterze uczestnictwem w protestach radykalnej lewicy. Ich celem było zakłócanie Mszy świętych i walka o prawo do aborcji.

Prokuratura chce postawić posłance zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

"Nie boję się Ziobry"

Joanna Scheuring-Wielgus zapytana przez dziennik "Fakt" o wniosek Zbigniewa Ziobry i zarzuty postawione przez prokuraturę odparła, że „nie boi się gróźb, ani żadnych działań” ministra sprawiedliwości.

– Te pohukiwania Ziobry są bardzo śmieszne – skwitowała.

