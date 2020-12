Grodzki o Karczewskim: Na co dzień dzieli nas wiele, ale w obliczu pandemii...

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były marszałek izby Stanisław Karczewski razem zaszczepią się przeciw COVID-19. Zrobią to równocześnie i publicznie, we wtorek przed godz. 20 w szpitalu MSWiA w Warszawie.

„Na co dzień dzieli nas wiele, prowadzimy ostry spór polityczny. Ale w obliczu pandemii zdrowie i życie Polek i Polaków muszą być ponad politycznymi podziałami. Dlatego zaszczepię się na koronawirusa wraz ze Stanisławem Karczewskim, by w ten sposób zachęcić naszych Rodaków do szczepień” – napisał o inicjatywie Grodzki.

Również były marszałek Senatu, senator Karczewski, potwierdził, że zaszczepi się razem z Grodzkim. „Wspólnie będziemy zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19” – tłumaczy polityk.

Ruszają szczepienia w Polsce

W niedzielę rano w całym kraju rozpoczęły się szczepienia na COVID-19. Pierwszą zaszczepioną osobą była naczelna pielęgniarka ze Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Szczepionka jest rozprowadzana w UE pod marką Comirnaty, która – jak wyjaśniają producenci, firmy Pfizer i BioNTech - stanowi połączenie terminów COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów community (wspólnota) i immunity (odporność). Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka z SARS-CoV-2, wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Comirnaty nie zawiera samego wirusa.

