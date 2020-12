Rośnie liczba chętnych do szczepienia przeciwko COVID-19

Marco Verch Professional Photographer / CC BY 2.0

41 proc. badanych deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19; to wzrost o 8 pkt proc. od poprzedniego badania. O 5 pkt proc. spadł odsetek osób, które deklarują, że nie chcą się zaszczepić; to obecnie 39 proc. – wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl