Kukiz: Dlaczego zaszczepiono Władysława Kosiniaka-Kamysza? Nie praktykuje

– Mamy do czynienia kolesiostwem, nepotyzmem. Ciekawe jest to, że właściwie jeden "światopogląd" był szczepiony. (...) Nikt do mnie nie dzwonił z propozycją zaszczepienia. Gdybym taką propozycję dostał, to zapytałbym się, czy jest to akcja promocyjna szczepień – powiedział Paweł Kukiz.

Muzyk skomentował także to, że w ubiegły wtorek przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 zaszczepiony został Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL: – Nie rozumiem, dlaczego został zaszczepiony w pierwszej kolejności. Jest lekarzem z wykształcenia, ale nie praktykującym.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie "O" został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

