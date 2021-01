Mocna deklaracja Zgorzelskiego: Wyrzucimy z PSL każdego, kto to zrobi

Jak zapewnił polityk, będzie pierwszym, który w takich okolicznościach "złoży wniosek o usunięcie".

– Gdybym się dowiedział, że jakiś starosta z PSL, marszałek czy dyrektor szpitala zaszczepił się poza kolejnością, to będę pierwszy, który złoży wniosek o jego usunięcie – powiedział Zgorzelski.

Zapewnił przy tym, że Koalicja Polska wspiera rząd w zachęcaniu Polaków do szczepień.

– Tutaj chyba jest ważniejsza misja telewizji publicznej, wszystkich mediów, wszystkich polityków, wszystkich ludzi, żeby proponować rządowi, wspierać rząd i my jako Koalicja Polska to chcemy robić. Nie generować nienawiści, szyderstwa, parodiowania innych, bo każdego można sparodiować. (...) Tu chodzi o to, żeby zaproponować rozwiązania i my takie rozwiązania proponujemy – podkreślił.

Celebryci bez kolejki

Po tym, jak na WUM przeciw COVID-19 zaszczepiło się kilkanaście znanych osób, wybuchła afera. O przyjęciu szczepionki najpierw informowali Krystyna Janda i Leszek Miller. Następnie zaczęły wyciekać kolejne nazwiska zaszczepionych poza kolejnością aktorów i celebrytów.

Według najnowszych ustaleń radia RMF FM, pełna lista osób zaszczepionych trafiła już do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma zawierać kilkadziesiąt nazwisk, w tym biznesmeni i przedsiębiorcy z Warszawy oraz jej okolic.

Wcześniej rozgłośnia podała, że w związku z aferą WUM rozstał się z kanclerz Małgorzatą Rejnik, która na uczelni zajmowała się administracją i gospodarką.

