Pomnik Jana Pawła II w czerwonej farbie. Skandaliczny komentarz Stop Bzdurom

Zdjęcia zniszczonego pomnika pojawiły na Twitterze, Facebooku i Instagramie kolektywu. Jak tłumaczą aktywiści, zdjęcia otrzymali na pocztę elektroniczną.

"»Liderki« Stop Bzdurom informują, że jakieś osoby wysyłają im na skrzynkę różne rzeczy. Tak więc wstawiają tutaj: »... a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak: księża ruchają małe dzieci. Kościoł katolicki o tym, wie i chroni pedofilii. Dlatego zachęcamy do naprawy i uzupełniania wybrakowanych pomników Jana Pawła. W niektórych brakuje dosłownie paru słów. Jeśli ktoś ma ból dupy, że to pomnik, to niech pomyśli o dzieciach, które nie były odlane z brązu czy betonu, a wyrządzono im krzywdę, wykorzystując przy tym swój autorytet. Z wyrazami pogardy. Tęczu«" – czytamy we wpisie na Facebooku.

"Jako Liderki oczywiście jesteśmy oburzone. Domagamy się legalizacji albo i delegalizacji. W sumie nie ważne. Powołamy radę w tej sprawie. Albo innej. Wam powodzenia na mieście" – czytamy dalej na we wpisie.

Na Instagramie kolektywu przy informacji o zniszczeniu posągu dodano wpis: "takie rzeczy na pocztę lubimy dostawać'".

Pomnik Jana Pawła II w Szczecinie stojący na szczecińskich Jasnych Błoniach, upamiętnia mszę święta odprawioną przez polskiego papieża w tym miejscu 11 czerwca 1987 roku.

