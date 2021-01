Senat przegłosował budżet. Wprowadzono ponad 100 poprawek

98 senatorów poparło ustawę budżetową. Zgłoszono do niej jednak mnóstwo poprawek, co oznacza, że ustawa wróci teraz do Sejmu.

W połowie grudnia Sejm uchwalił z poprawkami budżet na 2021 r. z deficytem w wysokości 82,3 mld zł. Podczas obrad doszło do awantury między opozycją a rządzącymi. Większość sejmowa przyjęła bowiem wniosek formalny zgadzając się na głosowanie łączne poprawek zaopiniowanych pozytywnie przez komisję, a także na łączne głosowanie poprawek zaopiniowanych negatywnie i wniosków mniejszości. Budżet został więc przyjęty w 15 minut, co oburzyło opozycję. Dzisiaj senatorzy zgłosili szereg poprawek do budżetu. W ustawie uwzględniono zwiększone nakłady na służbę zdrowia, edukację, infrastrukturę oraz na program in vitro. Za ustawą z poprawkami zagłosowało 98 senatorów, 2 się wstrzymało, a żaden nie był przeciw.

