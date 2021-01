Cejrowski o Niemcach: Długo nie wytrzymali bez pakowania ludzi do obozów

Niemcy, którzy mieli możliwość zarażenia COVID-19, a mimo to wielokrotnie odmawiają poddania się kwarantannie, będą przetrzymywani w aresztach śledczych. Media informują, że mają być oni przetrzymywanie nawet pod strażą policji.

Urzędnicy w Saksonii zatwierdzili plany przetrzymywania takich osób w odgrodzonej części obozu dla uchodźców – informuje

"Telegraph".

Takie same plany mają władze Brandenburgii. Również ten kraj związkowy planuje wykorzystać część obozu dla uchodźców, aby przetrzymywać w nim niepokornych obywateli. Również w innych regionach mają zostać podjęte podobne kroki.

Do tych doniesień w ostry sposób odniósł się Wojciech Cejrowski. "Niemcy długo nie wytrzymali bez pakowania ludzi do obozów: Do obozu za ucieczkę z kwarantanny" – napisał na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Trump znosi restrykcje ws. podróżowania. Rzeczniczka Bidena: Ograniczenia zostaną utrzymaneCzytaj też:

Niemcy: Skandal w byłym obozie koncentracyjnym