Poseł PiS zaszczepiony wcześniej. Niedzielski: Doszło do naruszenia zasad

Doszło do naruszenia zasad szczepień na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Rektor wpisał osoby nieuprawnione na listę szczepień dla grupy zero – tak do faktu zaszczepienia posła PiS i pracownika naukowego UMK Zbigniewa Girzyńskiego odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski.