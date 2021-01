Warszawa: Protest proaborcyjny. 3 osoby wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego

"W trakcie trwającego protestu policjanci interweniowali wobec trzech osób, które wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Następnie odmówiły one podania swoich danych. Trwają czynności z zatrzymanymi" – informuje na Twitterze Komenda Stołęczna Policji. Strajk Kobiet informuje, że jedną z osób, które wtargnęły na teren Trybunału jest Klementyna Suchanow.

Wcześniej policja apelowała o kulturalną formę protestu: "Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych. Apelujemy o kontrolę nad emocjami oraz tonowanie ich u osób, które z tą kontrolą mają problem. W przypadku agresji wobec osób i mienia będziemy reagować".

Protestujący zebrali się ok. godz. 19 w okolicach Placu na Rozdrożu. Wśród nich jest liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. – Spotykamy się, bo to państwo myśli, że może nam zakazać aborcji, że może nam zabrać prawa. Tak im się wydaje – powiedziała. Przed godz. 20 protest przeszedł przed budynek Trybunału Konstytucyjnego.

Na miejscu protestu są znaczne siły policji. Przed budynkiem TK ustawił się szpaler funkcjonariuszy.

