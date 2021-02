Arłukowicz apeluje do premiera. Chodzi o szczepienia ludzi z rakiem

Arłukowicz podkreślił, że konieczne jest, aby jak najszybciej zaszczepić osoby walczące z rakiem. – Ci ludzie dzisiaj są w samotności, a oni muszą być często w szpitalu. Oni nie mogą stanowić zagrożenia dla swoich bliskich ani innych pacjentów, ale przede wszystkim dla siebie – przekonywał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Poseł zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego. – Oczekujemy wprost, zwracam się do premiera. Panie premierze, ludzie z rakiem powinni zostać zaszczepieni w trybie pilnym. Ci ludzie codziennie toczą walkę o życie. Mają chemioterapię, radioterapię, muszą wracać do szpitali. Musi być stworzona odrębna ścieżka szczepienia tych ludzi – podczas konferencji prasowej.

Koronawirus w Polsce

Mamy 6 802 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem– podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował także o kolejnych 421 ofiarach śmiertelnych zakażenia COVID-19.

Z powodu COVID-19 zmarło 137 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 284 osoby – podaje dalej resort zdrowia.

Łącznie od marca 2020 r., gdy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 1 527 016 osób, z których 37 897 zmarło.

Trwają szczepienia przeciw COVID-19

Od 27 grudnia ub. r., gdy pierwsza osoba w Polsce otrzymała szczepionkę przeciw COVID-19 wykonano ponad 1,2 mln zastrzyków. 286 tys. osób przyjęło dwie dawki.

25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że w lutym ma trafić do Polski ok. 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.

Dworczyk zapowiedział, że szczepionką firmy AstraZeneca w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Podał też, że z powodu ograniczeń w dostawach, termin szczepień został przesunięty o dzień bądź dwa dla grupy ok. 5 tys. seniorów.

