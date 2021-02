Polki nie dajcie się oszukać!

Małgorzata Wołczyk: Mówi się, że Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich, którym kieruje Pani w Hiszpanii, stało się w ciągu kilku lat „biczem” na środowiska, które promują kulturę śmierci lub obrażają katolików. Ukazywanie prawdy o biznesie aborcyjnym to także część Waszej pracy?

Polonia Castellanos: Bez wątpienia aborcja to zbrodnia, ale jednocześnie ogromny biznes. Przedsiębiorcy aborcyjni w Hiszpanii zarabiają około 60 mln euro na samej pomocy od państwa, dlatego chcą skolonizować wszystkie zakątki świata. Im więcej kobiet dokonuje aborcji, tym więcej pieniędzy wpływa do ich kieszeni. To działa jak korporacja, która każdego roku ma więcej celów i potrzebuje więcej pieniędzy. Trzeba wciąż uświadamiać kobietom czym naprawdę jest aborcja, zwłaszcza ta chirurgiczna, która pociąga śmierć w cierpieniach niewinnego dziecka a dla nich samych kończy się często problemami z płodnością, powikłaniami, problemami psychologicznymi. Gdyby kobieta znała całą prawdę, nigdy nie dokonałaby aborcji.

Zacznijmy jednak od początku: ile klinik aborcyjnych jest w Hiszpanii i czy ktoś je kontroluje?

Mówi się o 211 klinikach aborcyjnych z najbardziej nieludzkim i kłamliwym biznesem, jaki może istnieć. Nikt w Hiszpanii nie kontroluje działania ośrodków aborcyjnych i dlatego kierujący nimi wiedzą, że są bezkarni pomimo ciągłego łamania prawa. Zresztą, kto jest w stanie masowo zabijać dzieci, jest zdolny do wszystkiego.

W Hiszpanii nie ma prawie żadnej pomocy dla kobiet i matek w ciąży bo wszystkie pieniądze idą na biznes aborcyjny, w który -jak podejrzewamy - są zaangażowani także politycy i sędziowie. Ponadto mieliśmy również przypadki, w których istniał oczywisty związek między aborcją, handlem kobietami, prostytucją.

Czy aborcja w Hiszpanii jest bezpłatna? Czy to prawda, że istnieje wiele późnych aborcji?

W Hiszpanii zgodnie z prawem można terminować ciążę do 14 tygodnia, a jeśli istnieje zagrożenie dla zdrowia matki lub dziecka (wady letalne) to nawet do 22 tygodnia. To oczywiście rodzi szereg kontrowersyjnych diagnoz lekarskich i wiemy dobrze, że zabija się dzieci znacznie starsze. Słynny aborcjonista, nagrywany ukrytą kamerą wyznał dziennikarzowi: „Uśmiercałem dzieci tak duże i wielotygodniowe, że mogłyby uciekać na własnych nogach”. Aborcja jest bezpłatna, finansowana z naszych podatków. A mimo to kliniki aborcyjne wciąż wywierają presję na kobiety, aby płaciły, żeby było „ekspresowo”. Poza tym kliniki w celach lukratywnych kamuflują aborcje farmakologiczne jako te chirurgiczne, aby ściągnąć więcej pieniędzy. Centra aborcyjne nie deklarują wszystkich swoich zysków pochodzących także z czarnego rynku.

Co udało się osiągnąć Stowarzyszeniu „Abogados Cristianos” w starciu z tym goliatem przemysłu aborcyjnego?

W Hiszpanii udało nam się ukarać kilka ośrodków aborcyjnych za kłamstwo w ich reklamach (oszukiwanie czym jest aborcja i jej konsekwencje), a także wygraliśmy wycofanie subwencji publicznych dla Planned Parenthood w Hiszpanii, co bardzo ich rozwścieczyło bo wiązało się z ukróceniem zysków.

Czy są kliniki, w których lekarze starają się odwieść kobietę od tej decyzji, ostrzegają na temat wystąpienia syndromu poaborcyjnego?

Skądże! Kliniki mają inny cel, lekarze pracujący tam często nie są ginekologami lecz chirurgami. Po prostu robią swoje za pieniądze i nic więcej ich nie obchodzi. Znane są przypadki wpływania i presji na pacjentki niezdecydowane. Nigdy nie zapomnę opowieści kobiety, która już w klinice żałowała decyzji i chciała się wycofać, ale została zmuszona do aborcji wbrew swojej woli.To bezwzględny świat.

Co się dzieje ze zwłokami nienarodzonych dzieci?

Mogą robić, co chcą, nie ma kontroli, mogą sprzedawać narządy, tkanki, naprawdę nikt ich nie kontroluje. Teoretycznie są poddawane kremacji.

Większość aborcji jest farmakologiczna? Jak wykonywane są późne aborcje?

Owszem, większość ma charakter farmakologiczny, chociaż aborcje są praktycznie przeprowadzane aż do porodu, bo im później dokonuje się zabiegu, tym więcej zarabiają centra aborcyjne. Te ostatnie wykonywane są przez rozrywanie dziecka, odrywanie kolejno nóżek, rączek, ramion. To tortura i bezlitosne zadawanie bólu, choć należy pamiętać że w Hiszpanii istnieje wiele praw, aby zwierzęta wykorzystywane w laboratoriach badawczych nie cierpiały, tymczasem dzieci mordowane są w bestialski sposób.

Jakie inne przestępstwa popełniają kliniki?

Jak już odpowiedziałam- udało nam się skazać niektóre kliniki za reklamę wprowadzającą kobietę w błąd, manipulowanie emocjami. Fakt że aborcje są wykonywane po czasie dozwolonym przez prawo i że przepisy są nader pobłażliwe pod względem wskazanych do aborcji przyczyn, bo przecież pojęcie zdrowia psychicznego kobiety otwiera furtkę na mnóstwo nadużyć. Nie przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych, wyrzucają materiał użyty do aborcji (strzykawki, gaza, sznurki) do śmieci a nie do legalnie ustalonych depozytów. Zwróciliśmy się do sądu o zbadanie tego, co się dzieje ze szczątkami niemowląt. Był też słynny przypadek dotyczący kliniki Dator i jej powiązań z nigeryjską mafią handlującą kobietami. Zmuszali je do prostytucji a potem do aborcji. Nie wiemy o całym mnóstwie procederów, bo nikt nie jest zainteresowany, ani też nie chce się narażać -powiedzmy to otwarcie.

A dlaczego media nie donoszą o nieprawidłowościach? Czy dlatego, że aborcja jest niekwestionowanym tryumfem „praw reprodukcyjnych” kobiety, a wszystko, co je otacza, podlega zmowie milczenia? Przyznam, że to mnie przysłano z Hiszpanii zdjęcia ukazujące handel zwłokami abortowanych dzieci do laboratoriów kosmetycznych bo nikt nie ma nadziei, że ktoś zechce na poważnie rozwiązać kryminalne wątki tego procederu.

Tak, istnieje zmowa milczenia. Bardziej niż cisza w mediach martwi mnie postawa wielu sędziów. To niewiarygodne, jak znikają dowody w sprawach przeciwko ośrodkom aborcyjnym, nie powiadamiają nas o datach zeznań i procesów, znikają świadkowie... a sami sędziowie zdają się być bardziej przychylni ośrodkom aborcyjnym gdy rozpatrują pozwy. Zupełnie jak w jakimś filmie o siatce mafijnej, tyle że to my bierzemy w tym udział naprawdę.

Czy mogą działać ośrodki przykościelne pomagające osobom z zespołem poaborcyjnym?

Tak, ale powiedzmy sobie szczerze nie tylko katolicy są przeciwni aborcji, ale każdy, kto ma trochę człowieczeństwa, wielu ateistów i agnostyków jest również zaangażowanych w ruchy pro-life. W Hiszpanii jest wiele projektów i stowarzyszeń, które pomagają kobietom w ciąży i wykonują świetną pracę, ratują życie wielu ludziom. Hiszpański rząd nie pomaga kobietom, pomaga tylko biznesowi aborcyjnemu. Pamiętajmy, że aborcja została zainicjowana podczas rewolucji przemysłowej, aby kobiety mogły pracować niemal niewolniczo. Później naziści narzucili aborcję, o czym dobrze wiecie.

Czy zmieniła się mentalność kobiet w Hiszpanii?Czy problem jest nadal przedmiotem dyskusji, czy też aborcja jest już czymś niejako naturalnym?

Mentalność kobiet nie uległa zmianie, po prostu są systematycznie oszukiwane albo same nie chcą wiedzieć czym w istocie jest aborcja. Przynajmniej wy Polki nie dajcie się zwieść.

To prawda, że w Hiszpanii może powrócić prawo o legalnej aborcji dla 16-latek bez wiedzy rodziców, tak jak to było za czasów Zapatero?

Oczywiście, bo aborcja to przede wszystkim biznes, więc zrobią wszystko aby pozyskać jak najwięcej klientek. Wiek nie ma znaczenia.

W Hiszpanii zmiany w prawie rozpoczęły się od stwierdzenia, że kobiety umierają w wyniku nielegalnej aborcji i dlatego konieczne jest ratowanie ich życia swobodnym dostępem do zabiegów?

Tak, ale to kolejne kłamstwo. Czy aborcja jest potajemna, czy przeprowadzana w ośrodkach prywatnych - sama w sobie stanowi ogromne ryzyko, które naraża kobietę na śmierć, bezpłodność i wiele innych konsekwencji fizycznych i psychicznych. Przedsiębiorcy aborcyjni nie dbają o kobiety, a jedynie o zarabianie pieniędzy. No ale nikt nie będzie mówił na głos o ofiarach legalnych zabiegów. Zmowa milczenia.

Czy jako osoba zaangażowana w obronę cywilizacji życia podlega Pani szykanom?

Każdego dnia! Takie „uroki” tej pracy. Ile razy mnie lub moim kolegom przysyłano groźby śmierci, pobicia, próbuje się zdyskredytować mnie jako adwokata. Cena, którą płacę za obronę życia i prawdy jest znakiem, że jesteśmy na właściwej drodze. Nie skarżę się, cieszę się, że mogę bronić tych, których nikt nie broni.

Czy ma Pani jakieś rady dla Polski?

Odwiedziłam Kraków w 2019 roku z mężem i moją najstarszą córką i byłam absolutnie zdumiona. Myślę, że jesteście nadzieją dla reszty Europy. Moja rada - nie dajcie się oszukać, zaczynają od subtelnych spraw, od pokazywania skrajnych przypadków wad płodu a potem nakręcają cały ten biznes. Jest wiele organizacji międzynarodowych o bardzo perfidnych sposobach radzenia sobie z krajami, które nie popierają aborcji, eutanazji i ideologii LGBTI. Nie poddawajcie się więc temu szantażowi „politycznej poprawności”. Bądźcie wierni swoim korzeniom, pamiętajcie o historii. Macie Sw. Jana Pawła II- on wam pomoże obronić cywilizację życia.

Polonia Castellanos jest prezesem Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawników Chrześcijańskich, powstałego w 2008 i mającego na celu prawną obronę wolności religijnej, życia, rodziny i wszystkich obywateli, którzy uważają, że ich prawa i wolności są naruszane z powodu wiary.Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich jest organizacją non-profit utworzoną przez prawników, adwokatów, profesorów i studentów prawa, którzy dążą do promowania Kultury Życia, obrony rodziny i wolności religijnej.

Rozmawiała Małgorzata Wołczyk