Michnik: PiS coraz trudniej odsunąć od władzy kartką wyborczą

Michnik przyznał, że jest przekonany, iż politycy PiS "prędzej czy później skręcą kark", ale że "to się odbędzie metodą pokojową”. Jednocześnie redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" dodał, że nie chciałby dożyć w Warszawie takiego Majdanu, jaki był w Kijowie. – To jest krew, wojna, okrucieństwo. Teraz ja wierzę w to, że taką twierdzą nie do zdobycia są polskie dusze. Tego komuniści nie zdobyli i tego ci dyktabolszewicy z PiS-u też nie osiągną – mówił.

Redaktor naczelny "GW" ocenił również, że Strajk Kobiet już wygrał, bo zmienił Polskę. – To już jest inne społeczeństwo, inny kraj, innym językiem się rozmawia o tych sprawach i to jest nieusuwalne. Tak jak Grudzień 1970 roku zmienił Polskę, jak 1976 rok, Radom i Ursus zmienił Polskę, już nie mówię jak Solidarność zmieniła Polskę – mówił.

Czytaj też:

Tusk przynaje: To będzie dla Platformy problem