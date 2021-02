PiS ujawnia "prawdziwy" program PO

Strona, przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, prezentuje "program" PO podzielony na 6 zakresów tematycznych: rodzina, praca, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna. W każdym obszarze tematycznym zgromadzono wypowiedzi polityków Platformy obrazujące ich stosunek do omawianych kwestii. Autorzy projektu wybrali słowa m.in. Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego czy Joanny Muchy.

„Zlikwidujemy program 500+, gdy dojdziemy do władzy”, „Oczywiście, że należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego”, „Starsi ludzie są przyzwyczajeni do traktowania wizyt u lekarza co dwa tygodnie jako rozrywki” – to tylko niektóre z cytatów zamieszczone na stronie programpo.pl.

O pomyśle PiS informował na Twitterze wicerzecznik partii. Fogiel reklamując pomysł PiS posłużył się kolejnym cytatem z polityka PO.

"Możemy oszczędzić Państwu dzisiaj nieco czasu, w kwestii programu Platformy w zasadzie wszystko zostało już powiedziane. Jak ujęła to pani poseł Izabela Leszczyna, program PO "od dawna jest mniej więcej znany". #CzasNaZmiany http://programPO.pl" – napisał Radosław Fogiel.

twitter

Nowe otwarcie PO

Podczas sobotniej konwencji Borys Budka oraz Rafał Trzaskowski przedstawili rozwiązania, które ich partia chce wprowadzić w życie po wygranych wyborach. Budka zaapelował do pozostałych partii opozycyjnych o wspólną listę wyborczą oraz stworzenie programu opartego o wspólne cele. Nie wszystkim politykom opozycji spodobała się jednak propozycja lidera PO.

Czytaj też:

"Jesteśmy rozczarowani". Jest reakcja PiS na propozycje POCzytaj też:

Hołownia gorzko o propozycji Budki. "A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję"